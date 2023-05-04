مراسل «القاهرة الإخبارية»: منظمات دولية تشيد بجهود مصر فى معبر أرقين

جدة - نرمين السيد - وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية" أن الوفد ضم العديد من المنظمات وصلت إلى 7 منظمات مختلفة تجول داخل معبر أرقين ورصد العديد من النقاط والخدمات التى تقدمها السلطات المصرية.

وأشار إلى أن زيارة الوفد بدأت بصالات استقبال العابرين، ثم الخدمات المقدمة لكل العابرين والوافدين من مختلف الجنسيات.

وتابع: "الوفد رصد الخدمات الطبية والإسعافية والإغاثية بالإضافة إلى بعض الخدمات الإنسانية التى تقدم من خلال فرق الهلال الأحمر المصرى وهيئة الإسعاف.

وأكد أن معبر أرقين البرى يقدم العديد من الخدمات سواء كانت تسهيلات إدارية أو خدمات إنسانية وطبية، وأوضح أنه خلال الزيارة قال رئيس مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، إنه يتابع مع الدولة المصرية ويرصد كل ما تقوم به مصر من خدمات، من أجل تقديم العون للدولة المصرية والتعاون معها لتقديم خدمات أكثر للوافدين من السودان.