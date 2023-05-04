الخارجية الاردنية تعزي بضحايا الفيضانات والانهيارات في رواندا

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 4 مايو 2023 07:06 مساءً - دوت الخليج :- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أحرّ التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب جمهورية رواندا الصديقة بضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية التي سببتها الأمطار الغزيرة، وأسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.

وأكدت الوزارة تعاطف المملكة مع جمهورية رواندا الصديقة، معربةً عن تعازيها لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

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