بريطانيا: انتهاء ”أوسع وأطول” عملية إجلاء لرعايا غربيين من السودان

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 4 مايو 2023 07:26 مساءً - أعلنت المملكة المتحدة البريطانية، اليوم الخميس، عن انتهاء "أوسع وأطول" عملية إجلاء لرعايا غربيين من السودان، مشيرة إلى أنه تم إجلاء 2450 شخصًا من السودان عبر 30 رحلة جوية من قاعدة وادي سيدنا منذ 25 أبريل.

وأكدت الحكومة البريطانية عبر موقعها الرسمي، مغادرة الرحلة الأخيرة للمملكة المتحدة من مطار بورتسودان بالسودان بعد 8 أيام من الإخلاء متعدد المسارات، حيث تم إجلاء 2450 شخصًا عبر مطار وادي سيدنا وبورتسودان منذ بدء الرحلات الجوية يوم الثلاثاء 25 أبريل.

وغادرت آخر رحلة إجلاء للمملكة المتحدة من بورتسودان الليلة الماضية (3 مايو) ، لتختتم أطول وأكبر إجلاء لأي دولة غربية.

وأدت العملية الناجحة إلى إجلاء أكثر من 2450 شخصًا في 30 رحلة جوية ، الغالبية العظمى منهم من الرعايا البريطانيين وعائلاتهم.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه المملكة المتحدة أنها ستقدم 5 ملايين جنيه إسترليني من المساعدات المنقذة للحياة للمساعدة في تلبية الاحتياجات العاجلة للفرار من العنف، وبصفتها جهة مانحة ملتزمة منذ فترة طويلة للسودان ، ساهمت المملكة المتحدة بأكثر من 250 مليون جنيه إسترليني في شكل مساعدات إنسانية في السنوات الخمس الماضية.