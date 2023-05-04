العالم اليوم - انفجارات كبيرة تدوي في العاصمة الأوكرانية كييف

انتم الان تتابعون خبر انفجارات كبيرة تدوي في العاصمة الأوكرانية كييف من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 4 مايو 2023 10:52 مساءً - أفاد صحافيو وكالة فرانس برس الخميس بسماع دوي انفجارات لمدة تتراوح بين 15 و20 دقيقة في العاصمة الاوكرانية كييف التي شهدت ليلا سلسلة هجمات.

وشاهد صحفيو الوكالة مسيّرة كانت الدفاعات الجوية تحاول إسقاطها، فيما أفادت الإدارة العسكرية لمدينة كييف بأن "الدفاع الجوي تم تفعيله".

وتوقفت الانفجارات بعد حوالي 15 إلى 20 دقيقة.

ورأى الصحفيون سحابة من الدخان الأسود في الهواء تزامناً مع إعلان الإدارة العسكرية في مدينة كييف انتهاء حالة التأهب لغارة جوية.

وقال مدير مكتب الرئاسة أندري يرماك "أُسقطت طائرة العدو المسيّرة".

وأبلغ رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو عن "انفجارات وحرائق في منطقة سولوميانسكي في العاصمة" وحذر من احتمال وجود حطام لطائرات مسيّرة.

وشهدت كييف موجة من الهجمات خلال ليل الأربعاء الخميس.

وقال رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف سيرغي بوبكو صباح الخميس "لم تشهد مدينتنا مثل هذه الضربات المكثفة منذ بداية هذه السنة".

وأضاف بوبكو أن هذا هو اليوم الثالث من محاولات شنّ ضربات على كييف في مايو.