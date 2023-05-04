العالم اليوم - قطاع البنوك يقود أسهم أوروبا للهبوط وسط مخاوف حول الفائدة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 4 مايو 2023 10:52 مساءً - اختتمت الأسهم الأوروبية تعاملات الخميس على انخفاض، بعد أن خفف البنك المركزي الأوروبي وتيرة رفع أسعار الفائدة، لكنه أشار إلى المزيد من التشديد النقدي في المستقبل، في حين تراجعت أسهم شركة البناء السويدية سكانسكا جراء تراجع أرباحها بفعل ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة.

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، وهو أقل معدل منذ أن بدأ رفعها الصيف الماضي، ليصل المعيار القياسي لتكاليف الاقتراض في منطقة اليورو المكونة من 20 دولة إلى 3.25 من ثلاثة بالمئة في وقت سابق.

تحركات الأسهم

أُغلق المؤشر "ستوكس 600" لعموم أوروبا على انخفاض 0.5 بالمئة، مقتربا من أدنى مستوياته في شهر التي سجلها في بداية الأسبوع.

في غضون ذلك، هوت أسهم سكانسكا السويدية للبناء 11.1 بالمئة بعد أن سجلت انخفاضا حادا في أرباح التشغيل للربع الأول.

وهبطت أسهم البنوك الأوروبية بنسبة 1.5 بالمئة، مع تجدد المخاوف بشأن اضطرابات المصارف الإقليمية الأميركية بعد أن انزلق سهم "باكويست بانكورب" إلى مستوى قياسي منخفض، بعد أنباء عن إجراء البنك محادثات بشأن الخيارات الاستراتيجية.

وفي المقابل، ارتفع سهم شركة "شل" بنسبة 0.9 بالمئة بعد أن انخفضت أرباحها في الربع الأول بشكل طفيف عن الربع السابق مع تباطؤ أسعار الطاقة، لكنها ما زالت تفوق التوقعات.

كما ارتفعت أسهم "فيراري" بنسبة 4.7 بالمئة بفضل أرباح الربع الأول التي تجاوزت التوقعات، مع امتداد الطلب على سياراتها إلى العامين المقبلين.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، في مؤتمر صحفي: "نحن لا نتوقف مؤقتا عن رفع الفائدة وهذا واضح جدا"، مشيرة إلى أن البنك المركزي لا يزال في طريقه لمحاربة التضخم العنيد عن طريق زيادة التشديد النقدي.

ويأتي التحول النزولي الصغير في مسيرة المركزي الأوروبي لرفع الفائدة بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق بين خمسة إلى 5.25 بالمئة أمس لأربعاء، لكنه تراجع عن تأكيده بأنه "يتوقع" أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من الرفع.