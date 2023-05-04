العالم اليوم - ضبط "اليوتيوبر" المصرية أم زياد.. ماذا قالت في التحقيقات؟

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 4 مايو 2023 10:52 مساءً - ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على "اليوتيوبر" المعروفة باسم أم زياد، تنفيذا لأمر النيابة العامة بضبطها، للتحقيق معها في اتهامها باستغلال أطفالها جنسيا والاتجار بهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كانت حالة كبيرة من الغضب قد تفجرت في مصر، بعدما ظهرت "اليوتيوبر" المذكورة في فيديو مع طفلها وطفلتها مدعية أنها ضبطتهما في وضع مخل، وهو ما نتج عنه جدل كبير، وتم تقديم بلاغات ضدها تتهمها باستغلال الأطفال في تحقيق الأرباح عبر الإنترنت، مما استدعى تدخل السلطات، وأمرت النيابة بضبطها. وأوضحت وزارة الداخلية المصرية أن: الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تمكنت من ضبطالمدوونة "ه س. إ." وشهرتها "أم زياد" مقيمة بمنطقة الخصوص بالقليوبية، بناءً على إذن من النيابة العامة.

القبض على المتهمة جاء عقب نشرها مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي تظهر خلاله برفقة أنجالها وتدعي قيامهم بممارسة الأفعال المنافية للآداب، وذلك بغرض تحقيق نسب مشاهدات عالية لتحقيق مكاسب مالية.

بمواجهة المتهمة أقرت بارتكابها الواقعة، وتم ضبط الهاتف المحمول المستخدم فى الواقعة، وتولت النيابة التحقيق. بلاغات ضد المدونة المحامية نهى الجندي، كانت ممن تقدموا ببلاغات ضد أم زياد، وقالت لموقع "دوت الخليج" ، إن النيابة العامة مستمرة في التحقيقات مع المتهمة وواجهتها بعدة اتهامات.

تابعت أن الاتهامات التي تحقق النيابة مع المتهمة فيها هي الاتجار بالبشر وتعريض حياتها أطفالها للخطر، واستغلالهم لجني الأرباح والمشاهدات والإساءة لسمعتهم بادعاء ممارستهم الجنس، فضلا انتهاك حرمتهم واستغلالهم تجاريا، بالإضافة لإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

نوهت إلى أن المتهمة خلال التحقيقات حاولت إنكار أن تكون قد عمدت لاستغلال أطفالها أو الاتجار بها، ولكنها اعترفت بأنها فعلت هذا الأمر لجلب المشاهدات وجني الأرباح ولكن لم تكن تعلم أنه مخالف للقانون. مطالب بإسقاط الحضانة أكدت نهى الجندي أنها ستطالب بإسقاط حضانة الأطفال عن تلك المتهمة لأنها منفصلة عن والدهم وثبت أنها غير أمينة عليهم وعرضت حياتهم للخطر وشوهت سمعتهم.

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