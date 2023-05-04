العالم اليوم - فيديو.. الدفاعات الأوكرانية تسقط مسيرة بمحيط القصر الرئاسي

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 4 مايو 2023 10:52 مساءً - أسقطت الدفاعات الأوكرانية، يوم الخميس، طائرة مسيرة في محيط القصر الرئاسي في العاصمة كييف، مما أدى إلى اندلاع حريق ناجم عن عملية الإسقاط.

وفيما رصد مقطع فيديو متداول الدفاعات الأوكرانية وهي تسقط مسيرة بمحيط القصر الرئاسي، أشار مراقبون إلى أن الأمر له علاقة بالرد الروسي على استهداف مبنى الكرملين الذي تتهم موسكو القوات الأوكرانية به.

وفي وقت سابق الخميس، أفاد مراسلنا، بدوي انفجارات كبيرة في العاصمة كييف، وذلك غداة هجوم بطائرات مسيرة على مبنى الكرملين.

وفيما دوت الانفجارات في العاصمة الأوكرانية، سمعت صافرات الإنذار في سماء كييف، بسبب تحليق أجسام مجهولة فوق سماء كييف، وفقا لمراسل دوت الخليج.

وأفاد شهود من رويترز بأنهم سمعوا إطلاق نار وانفجارات أشد قوة بالقرب من وسط المدينة.

وذكر مقيمون توجهوا إلى ملاجئ القصف لرويترز بأنهم شاهدوا طائرات بدون طيار في الجو.