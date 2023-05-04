القاهرة الإخبارية.. كييف مستعدة لرد فعل محتمل على هجوم الكرملين

جدة - نرمين السيد - وأكد "ميكيتينكو" لـ"القاهرة الإخبارية"، أن بلاده تعتبر هجوم المُسيّرات أمر استفزازى إلى حد ما، وأن كييف ستنتظر ما تسفر عنه الأيام المقبلة.
وأوضح مستشار وزير الخارجية الأوكرانى، أنه وفق التقارير الاستخباراتية الأوكرانية فإن موسكو شنت هجومًا مُكثفًا بصواريخ ومسيّرات على مدينة كييف وأوديسا ودمرت جميع المسيّرات فوق العاصمة الأوكرانية.
وأضاف يفهين ميكيتينكو، أن هذا الهجوم هو الثالث خلال 4 أيام فى مايو، لافتًا إلى أن أوديسا وحدها هاجمتها 15 مُسيّرة جميعها صنعت فى إيران، مؤكدًا أنه تم إسقاط 12 منها.
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