سماع دوى انفجارات فى العاصمة الأوكرانية كييف

جدة - نرمين السيد - وأضافت القناة اليوم الخميس، أن فريقها الإخبارى فى العاصمة الأوكرانية قد سمع أصوات انفجارات فى كييف خلال هذه التحذيرات من الهجمات، مشيرة إلى أنه "على ما يبدو" فإن أنظمة الدفاع الجوى الأوكرانية تتعامل مع التطورات.
يأتى هذا بعد يوم واحد من الإعلان عن شن هجوم بطائرتين مسيرتين ضد مبنى الكرملين الروسى.
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