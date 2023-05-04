كندا تستدعى السفير الصينى وتدرس احتمال طرد دبلوماسيين

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 4 مايو 2023 11:17 مساءً - استدعت كندا، الخميس، سفير الصين لديها، في وقت تدرس احتمال طرد دبلوماسي صيني متهم بـ"محاولة ترهيب نائب كندي وعائلته" على خلفية انتقاد هذا النائب لبكين، بحسب وسائل إعلام فرنسية.

وكُشف عن التطورات خلال سجال بين وزيرة الخارجية ميلاني جولي والنائب المستهدف مايكل تشونج، خلال شهادتها أمام لجنة في مجلس العموم، تنظر في اتهامات بتدخل صيني في الشؤون الكندية.

وفي معرض ردها على أسئلة تشونج الذي طالب بطرد الدبلوماسي الصيني المعني بالأمر من البلاد، قالت جولي إن مساعدها "في هذا الوقت يجتمع بالسفير الصيني بعد استدعائه".

وأضافت: "نحن بصدد دراسة جميع الاحتمالات ومنها طرد دبلوماسيين".