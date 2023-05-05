الأردن يطلع الولايات المتحدة على نتائج اجتماع عمّان

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الجمعة 5 مايو 2023 01:17 صباحاً - دوت الخليج :– اتصل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي بوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وأطلعه على نتائج اجتماع عمان التشاوري حول سوريا. كما أطلع الصفدي بلينكن على المسار العربي الذي أطلق للتدرج نحو حل الأزمة السورية ومعالجة تبعاتها الإنسانية والأمنية والسياسية، وبما ينسجم مع القرار الأممي 2254، والخطوات القادمة في سياق هذا المسار.

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