الخرابشة : النفط المستورد من العراق يشكل 7 % من احتياجات الاردن

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الجمعة 5 مايو 2023 01:17 صباحاً - دوت الخليج :- قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة اليوم الخميس، إن كمية النفط المتفق على استيرادها من العراق، تشكل حوالي 7 بالمئة من احتياجات المملكة من النفط الخام.

وأشاد الوزير بعلاقات التعاون القائم مع الجانب العراقي في قطاع الطاقة، مؤكدا أهمية المضي قدما في استكمال تنفيذ مشاريع التعاون المشترك، وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وكان الأردن والعراق وقعا اليوم الخميس، مذكرة تفاهم لتجهيز ونقل النفط الخام التي يستورد الأردن بموجبها 10 آلاف برميل يوميا، على أساس معدل خام برنت الشهري ناقصا 16 دولارا للبرميل الواحد، وذلك لتغطية فرق النوعية وأجور النقل.

ووقع المذكرة الوزير الخرابشة عن الجانب الأردني، وعن الجانب العراقي وزير النفط حيان عبدالغني.

وبشأن كميات النفط التي استوردها الأردن، قال الوزير الخرابشة، إن المملكة استوردت من العراق، منذ أيلول 2021 حتى نهاية آذار الماضي حوالي 5ر4 مليون برميل، وبمعدل حوالي 9929 برميلا يوميا.

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