العالم اليوم - نابولي بطلا للدوري الإيطالي.. أول مرة منذ عهد مارادونا

انتم الان تتابعون خبر نابولي بطلا للدوري الإيطالي.. أول مرة منذ عهد مارادونا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 5 مايو 2023 04:28 صباحاً - نال فريق نابولي، مساء الخميس، لقب بطولة الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ 33 عاما، عندما كان يلعب في صفوفه أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، دييغو أرماندوا مارادونا.

وهذا ثالث لقب دوري يناله نابولي في تاريخه.

وضمن نابولي لقب الدوري خلال المباراة التي جمعته اليوم مع نادي أودينيزي ضمن المرحلة الـ33 من الدوري، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

ويدين نابولي بنقطته التي كانت كافية لحسم اللقب إلى الدولي النيجيري، فيكتور أوسيمهن، الذي سجّل هدف التعادل في الدقيقة 53، بعدما كان أودينيزي البادئ بالتسجيل عبر السلوفيني ساندي لوفريتش في الدقيقة 13.

وبهذا التعادل، وصل النادي إلى 80 نقطة، موسعا الفارق مع أقرب مطارديه، لاتسيو إلى 16 نقطة، وهو ما يستحيل الوصول إليه، وذلك قبل 5 مراحل من نهاية الموسم الحالي.

واستحق الفريق الجنوبي لقب الكالتشيو، فهو صاحب أفضل هجوم برصيد 69 هدفا، وأفضل خط دفاع إذ دخل مرماه 23 هدفا فقط، كما أنه يملك هداف الكالسيو حتى الآن أوسيمهن صاحب 22 هدفا، وفق "فرانس برس".

وعمت الاحتفالات مدينة نابولي الإيطالية فور انتهاء المباراة، ولم ينس أنصار الفريق مارادونا حيث كانت صوره حاضره في الاحتفالات.

وقاد مارادونا الفريق نحو الفوز بالدوري مرتين عامي 1987 و1990.