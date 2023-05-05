العالم اليوم - الرئيس التونسي يقيل وزيرة الصناعة والطاقة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 5 مايو 2023 04:28 صباحاً - أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيّد، مساء الخميس، قرارا بإقالة وزيرة الصناعة والطاقة نائلة نويرة القنجي.

وكتب حساب الرئاسة التونسية على "تويتر": "أصدر رئيس الجمهورية #قيس_سعيّد أمرًا يقضي بإنهاء مهام السيدة نائلة نويرة القنجي، وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة".

ولم يقدم الحساب مزيدا من التفاصيل حول أسباب الإقالة أو من سيخلفها في المنصب.

وكانت القنجي تولت منصبها في حكومة نجلاء بودن منذ عام 2021.