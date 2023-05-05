العالم اليوم - الدعم السريع يعلن تمديد الهدنة الإنسانية 72 ساعة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 5 مايو 2023 04:28 صباحاً - أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، فجر الجمعة، أنها مددت الهدنة 72 ساعة، استجابة لوساطة أميركية-سعودية، وذلك في وقت يتوصل القتال في الخرطوم ومناطق أخرى في البلاد رغم وجود تهدئة معلنة.

وكتب الحساب الرسمي للدعم السريع على "تويتر":

استجابة لوساطة أمريكية سعودية، نعلن تمديد أجل الهدنة لـ 72 ساعة إضافية، من أجل فتح الممرات الإنسانية وتسهيل حركة المواطنين والمقيمين وتمكينهم من قضاء احتياجاتهم والوصول إلى مناطق آمنة.

نؤكد قبولنا طلب وقف إطلاق النار والالتزام به.

ونعلن ترحيبنا بالمبادرات المحلية والإقليمية والدولية.

أكدت قوات الدعم السريع التزامها الصارم بالهدنة المعلنة، مطالبة الجيش بفعل الأمر نفسه.

ويأتي هذا التطور بعد انتهاء اليوم الأول من هدنة تستمر 7 أيام أعلن الجيش السوداني الموافقة عليها، علما بأن الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق إفريقيا (إيغاد) هي التي اقترحت الهدنة.

وأكدت قوات الدعم السريع على التزامها بالهدنة الإنسانية، لكنها لم تأت على ذكر مسألة الأيام السبعة.

القتال مستمر رغم الهدنة

وعلى الأرض، يتواصل القتال العنيف بين الطرفين.

ودوت أصوات القصف والاشتباكات في الخرطوم وأم درمان وبحري المتجاورة.

وقال الصادق أحمد (49 عاما) وهو مهندس من الخرطوم: "منذ مساء أمس وهذا الصباح هناك ضربات جوية وأصوات اشتباكات"، وفق "رويترز".

وذكر سكان أن القصف العنيف في الخرطوم، الخميس، عرقل جهود توصيل المساعدات التي يحتاجها المدنيون العالقون بشكل عاجل، بحسب "أسوشيتد برس".