القاهرة الإخبارية- كييف تعلن إسقاط طائرات مسيرة أطلقتها روسيا على البلاد

جدة - نرمين السيد - يذكر أن روسيا اتهمت أوكرانيا، أمس الأربعاء، بمحاولة اغتيال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، فى هجوم لطائرتين مسيرتين على الكرملين فى موسكو، وهددت بالرد على الواقعة.

من جانبها، نفت أوكرانيا أى صلة لها بالحادث، وقال أحد معاونى فولوديمير زيلنسكى الرئيس الأوكرانى، إن الاتهام دليل على أن روسيا تخطط لهجوم كبير على أوكرانيا.