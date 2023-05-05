فرنسا: نرغب فى العمل مع هذه الدولة لمواجهة تدفق المهاجرين

وأصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بيانًا أكدت فيه أن العلاقات بين فرنسا وإيطاليا تقوم على أساس الاحترام المتبادل بينهما وبين قادتهما.
كما أكدت الخارجية الفرنسية - أهمية أن تبحث جميع الدول الأعضاء قضية الهجرة، مع الأخذ فى الاعتبار أنه "لا يمكننا أن ننجح ونكون جهات فعالة إلا من خلال التشاور والحوار السلمى".
جاء ذلك على خلفية تصريحات وزير الداخلية الفرنسى جيرالد دارمانين الذى أكد خلالها أن "رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلونى غير قادرة على حل مشاكل الهجرة فى بلادها"، وهى تصريحات وصفها وزير الخارجية الإيطالى أنطونيو تاجانى بـ"غير المقبولة".
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