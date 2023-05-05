لا يمكن تأجيله.. مطلب جديد لـ الرئيس الأوكرانى من الحلفاء

جدة - نرمين السيد - وأكد زيلينسكى خلال مؤتمر صحفى فى المحكمة الجنائية الدولية بمدينة لاهاى الهولندية، على أن توفير الطائرات الحديثة لا يمكن تأجيله، وقال: "نحن نتعاون مع حلفائنا الغربيين ونثق فى بعضنا البعض لجعل أوروبا أقوى".

وأعرب عن شكره لممثلى الدوائر العامة والسياسية والخبراء فى لاهاى على اهتمامهم واحترامهم لأوكرانيا.

وأضاف: "أدت الجريمة الوحيدة التى ارتكبتها روسيا، وهى جريمة العدوان، إلى ارتكاب بقية الجرائم.. يجب أن تكون هناك محاسبة على هذه الجريمة ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال المحكمة.. نريد مواصلة تقليد العقوبة الالزامية لمثل هذه الجرائم كضمان لعدم تكرار مثل هذا العدوان".

وأشار إلى أن النقاشات مع المسئولين فى وقت لاحق اليوم ستركز على علاقات أوكرانيا والاتحاد الأوروبى، داعيا طرح عضوية بلاده فى حلف شمال الأطلسى "الناتو" على جدول أعمال قمة الحلف المقبلة المقرر عقدها خلال شهر يوليو المقبل بالعاصمة الليتوانية "فيلنيوس".

وأكد زيلينسكى إلى أنه موجود فى لاهاى من أجل استعادة السلام والعدالة، مشددا على مطالبه المتعلقة بالمزيد من المساعدات العسكرية.

كما أوضح زيلينسكى أن إنشاء محكمة دولية شاملة اليوم مهم للغاية بالنسبة لأوكرانيا وللعالم بأسره ولجميع الشعوب من أجل العدالة، من أجل الأطفال والمستقبل.

كما أعرب عن امتنانه لهولندا وبلجيكا على قيمها المشتركة فى أوروبا وعلى العقوبات التى فرضتها على روسيا، لافتا إلى أن الأمر المهم فى الوقت الحالى هو تسليم ما تم التعهد به للجنود الأوكرانيين فى أسرع وقت ممكن.

وختم الرئيس الأوكرانى كلمته داعيا إلى فرض عقوبات أقوى ضد روسيا ومصادرة أصولها وإعادة إعمار الخراب، وطلب استعادة "القوة الكاملة للميثاق الإنسانى والقانون الدولى.

وبسؤال زيلينسكى بشأن إمكانية منح عضوية حلف الناتو لأوكرانيا، أجاب "نحن على يقين وندرك أننا لن نكون فى الناتو خلال الحرب لكن لدينا رسالة واضحة للغاية أننا سنكون فى الحلف بعد الحرب".

وبسؤال الرئيس الأوكرانى عن الهجوم الذى تستعد له بلاده، رد زيلينسكى قائلا إن أوكرانيا تستعد لشن هجوم مضاد وأن الجيش يقوى كل يوم.

كما أعرب عن رغبته فى استغلال كل الأموال الروسية التى تم مصادرتها فى بلجيكا من أجل فى إحياء بلاده، وإعادة إعمار المدارس والكنائس والمتاحف وشبكة الطاقة المدمرة.

وفى سياق متصل، صرحت نائبة رئيس وفد المملكة المتحدة لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا ديردرى براون، اليوم الخميس، بأن القيادة الروسية ليست جادة بشأن إنهاء الحرب وتحقيق السلام فى أوكرانيا.

وقالت: "فى الأسبوع الماضى، جادل الاتحاد الروسى بأنه يريد أن يرى السلام فى أوكرانيا، سمعنا الممثل الروسى يتحدث عن الفرص الدبلوماسية الضائعة التى تقاس فى حياة البشر ومعاناتهم، لكن أوضحت روسيا لنا فى الفترة التى سبقت بدء عمليتها العسكرية الشاملة لأوكرانيا أنها لم تكن جادة فى الانخراط فى الدبلوماسية وركزت فقط على الخداع وتعزيز طموحاتها الإقليمية".

وأضافت "إذا كانت روسيا تريد السلام، فلن تستهدف البنية التحتية المدنية الحيوية فى أوكرانيا ولم تكن روسيا لتسيطر بشكل غير قانونى على محطة الطاقة النووية زاباروجيا مما يعرض موظفيها لمعاملة مروعة ويزيد من خطر وقوع حادث نووى يمكن أن يهدد مواطنى أوكرانيا والدول المجاورة".

وتابعت نائبة رئيس وفد المملكة المتحدة لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا "إذا كانت روسيا جادة بشأن السلام، فإنها ستثبت التزامها بمبادرة حبوب البحر الأسود، التى ساعدت على استقرار أسعار الغذاء العالمية وتخفيف أزمة الغذاء العالمية التى تفاقمت بشدة بسبب العملية العسكرية الروسية".

واختتمت براون بيانها بالقول: "طالما استمر العدوان الروسى، فإن المملكة المتحدة ستنتهز كل فرصة للضغط على روسيا وستدعم أوكرانيا لحماية سيادتها والدفاع عنها".

وفى باريس، قالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آن كلير لوجندر، إن فرنسا تدين بأشد العبارات الضربات الصاروخية الروسية الجديدة والطائرات المسيرة وكذلك استمرار القصف الروسى للأراضى الأوكرانية بأكملها فى الأيام الأخيرة الماضية، خاصة فى مدن كييف وأوديسا وخيرسون وزابوريجيا بوابل من الصواريخ و الطائرات المسيرة.

وأوضحت المتحدثة أن الضربات وعمليات القصف استهدفت مجددا وعمدا أهدافا مدنية، وأوقعت إصابات فى صفوف السكان المدنيين.حيث أسفر قصف البنى التحتية المدنية فى مدينة ومنطقة خيرسون، عن مقتل 21 شخصا وإصابة 48 آخرين، وفقا لتقدير أولى للسلطات الأوكرانية.وأكدت أن هذا الاستهداف للبنية التحتية الأوكرانية والمدنيين يؤكد رغبة روسيا الواضحة فى مواصلة تصعيد عملياتها العسكرية فى أوكرانيا.

وأشارت إلى تصريحات وزيرة الخارجية كاترين كولونا والتى أكدت مرارا أن هذه الأفعال غير المقبولة تشكل جرائم حرب ولايمكن أن تمر دون عقاب.

وأكدت أن فرنسا ستواصل تقديم الدعم للمحاكم الأوكرانية والمحكمة الجنائية الدولية من أجل مكافحة الإفلات من العقاب على هذه الجرائم.كما ستواصل دعمها العسكرى والمدنى لتعزيز صمود أوكرانيا طالما كان هذا ضروريا.

وفى واشنطن، رجحت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية أفريل هاينز عدم تستخدم روسيا أسلحتها النووية، مما يشير إلى التزام موسكو بضبط النفس فى أوكرانيا.

وقالت المسؤولة الأمريكية فى تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم "الخميس"، إن تقييم الاستخبارات يفيد بأنه أمر غير مرجح للغاية استخدام روسيا للأسلحة النووية.