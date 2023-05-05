وصول 208 أشخاص من السودان إلى جدة

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوكالة أن الأشخاص ينتمون إلى الجنسيات التالية: النرويج، وأستراليا، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وإريتريا، ومصر، ومالطا، وألمانيا، وسويسرا، وفرنسا، وهولندا، وسوريا، وذلك من خلال سفينة الملك "الطائف".
وأفادت أن ذلك يأتى استمرارا للجهود التى تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيهات من القيادة السعودية فى عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة.
وأضافت أن المملكة العربية السعودية حرصت على توفير كامل الاحتياجات الأساسية لرعايا الدول الشقيقة والصديقة تمهيدا لتسهيل مغادرتهم إلى أوطانهم، مشيرة إلى أنه بذلك يصل إجمالى من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 6073 شخصا "246 مواطنا، ونحو 5827 شخصًا ينتمون لـ 104 جنسيات".
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