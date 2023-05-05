الرئيس التونسى ينهى مهام وزيرة الصناعة

جدة - نرمين السيد - أصدر الرئيس التونسى قيس سعيد، قرارا يقضى بإنهاء مهام نائلة نويرة القنجى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة.



جدة - نرمين السيد - أصدر الرئيس التونسى قيس سعيد، قرارا يقضى بإنهاء مهام نائلة نويرة القنجى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة. جاء ذلك فى بيان لرئاسة الجمهورية التونسية اليوم الخميس.

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