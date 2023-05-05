رئيس وزراء بلجيكا: نعد حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس الوزراء البلجيكى -خلال مؤتمر صحفى مشترك عقد اليوم الخميس مع نظيره الهولندى مارك روته فى المحكمة الجنائية الدولية بمدينة لاهاى- "كما نعلم، غالبا ما تكون هناك عقبات عملية فى حزم المساعدات العسكرية، لكنى أستطيع أن أقول إنه لا يوجد شك واحد فى أى من القلوب والعقول البلجيكية، وإننا نحتاج إلى مواصلة دعم أوكرانيا".

وأضاف أن بلاده كانت تدرس كيف من الممكن أن يتم استغلال الأصول الروسية بالكامل التى تمت مصادرتها، لدعم جهود الحرب الأوكرانية، وكذلك لمساعدة إعادة إعمار أوكرانيا.

بدوره، أشار رئيس وزراء هولندا مارك روته، إلى أنه بينما لا توجد "محظورات" عندما يتعلق الأمر بالدعم العسكرى لأوكرانيا، فإن السؤال عما إذا سيمد الناتو أوكرانيا بالطائرات المقاتلة من طراز "إف-16" من عدمه لا يزال غير محسوم بعد.

تجدر الإشارة إلى أن أوكرانيا تضغط منذ عدة أشهر من أجل الحصول على الطائرات المقاتلة أمريكية الصنع، ويؤكد المسئولون الأوكرانيون أنها ضرورية للدفاع ضد هجمات الصواريخ والطائرات بدون طيار الروسية.