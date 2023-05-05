جدة - نرمين السيد - وأضاف فى تصريحات لبرنامج "مطروح للنقاش" المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية" مع الإعلامية مارينا المصرى، أن روسيا شهدت عمليات إرهابية عدة على حدودها الجنوبية تزامنا مع ذكرى الاحتفالات بعيد النصر على ألمانيا النازية فى الحرب العالمية الثانية. وقال الكرملين إنه أسقط طائرتين مسيرتين فوق سماء القصر الرئاسى الروسى، متهما أوكرانيا بمحاولة اغتيال بوتين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محلل سياسى لـ«القاهرة الإخبارية» : بوتين لم يتواجد فى الكرملين وقت الهجوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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