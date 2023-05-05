العالم اليوم - الصفدي: سوريا ستعود لجامعة الدول العربية قريبا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 5 مايو 2023 06:22 صباحاً - قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الجمعة، إن سوريا ستتمكن قريبا من العودة إلى جامعة الدول العربية، لكن هناك العديد من التحديات التي تنتظرها في حل الصراع المستمر منذ أكثر من عقد في البلاد.

وذكر الصفدي في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأميركية أن سوريا لديها ما يكفي من الأصوات بين أعضاء الجامعة البالغ عددهم 22 لاستعادة مقعدها.

وأضاف: "العودة إلى جامعة (الدول العربية) ستحدث. سيكون ذلك مهما من الناحية الرمزية ولكن... هذه مجرد بداية متواضعة جدا لعملية ستكون طويلة جدا وصعبة وتنطوي على تحديات نظرا لتعقيدات الأزمة بعد 12 عاما من الصراع".

وصرح متحدث باسم جامعة الدول العربية، الخميس، إن الوزراء العرب سيجتمعون في القاهرة، الأحد، لبحث الوضع في سوريا.

وقال الصفدي إن استعداد سوريا لإحراز تقدم حقيقي في حل الصراع سيساعدها في الفوز بالدعم العربي الحاسم للضغط من أجل إنهاء العقوبات الغربية في نهاية المطاف، والتي تشكل عقبة رئيسية أمام بدء جهود إعادة إعمار كبيرة.

وعلقت جامعة الدول العربية عضوية سوريا في عام 2011 مع اندلاع الحرب الأهلية فيها.