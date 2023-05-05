القاهرة الإخبارية: الجيش السودانى يقطع الإمدادات عن «الدعم السريع»

جدة - نرمين السيد - ولفتت إلى أن طيران الجيش السودانى واصل عملياته فى مختلف الولايات دون توقف، مشيرة إلى اختفاء كثير من السلع بالمتاجر فى الخرطوم وأم درمان. وأشارت القاهرة الإخبارية أن المواطنين فى الخرطوم يقبلون بشدة على شراء الأدوية؛ تحسبا لنفادها، لافتة إلى أنه هناك توقفا تاما لخدمات التعليم فى أم درمان ومعظم الولايات.

وكان السفير سامح شكرى وزير الخارجية، قد أجرى، أمس الخميس، اتصالين هاتفيين، مع كل من الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى، والفريق أول محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن السفير سامح شكرى أكد فى اتصالاته مع الجانبين على قلق مصر البالغ نتيجة استمرار المواجهات العسكرية، وما أسفرت عنه من وقوع ضحايا أبرياء، وتعريض أمن واستقرار السودان لمخاطر بالغة، مناشدا بالوقف الفورى لإطلاق النار حفاظا على مقدرات الشعب السودانى الشقيق، وإعلاء المصلحة الوطنية العليا.