مفوضية اللاجئين: الاستجابة لـ السودان تحتاج إلى 445 مليون دولار

جدة - نرمين السيد - وقالت المفوضية إن هذا التمويل سيغطى فى المقام الأول الدعم الفورى لنحو 860 ألف لاجئ وعائد من السودان فى تشاد وجنوب السودان ومصر وجمهورية إفريقيا الوسطى.

وأضافت أن خطة الاستجابة تم وضعها مع 134 شريكا بما فى ذلك وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية وجماعات المجتمع المدنى.

وفى هذا السياق، حذر مساعد المفوض السامى للعمليات فى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، رؤوف مازو، من أن الوضع الانسانى فى السودان وما حوله مأساوي؛ حيث يوجد نقص فى الغذاء والماء والوقود إضافة إلى محدودية الوصول إلى وسائل النقل والاتصالات والكهرباء وارتفاع أسعار المواد الأساسية ارتفاعًا حادًا.

وأوضحت المنظمة الدولية أن عدد اللاجئين والعائدين وغيرهم، الذين ينتقلون إلى البلدان المجاورة، وهو 860 ألفا، هو توقع أولى للتخطيط المالى والتشغيلى، مضيفة أن من بين إجمالى هذا العدد هناك حوالى 580 ألفا من السودانيين و235 ألف لاجئ سبق أن استضافهم السودان وعادوا إلى ديارهم فى ظروف معاكسة و45 ألف لاجئ من جنسيات أخرى استضافهم سابقا السودان.

ونوهت إلى أنه من المتوقع أن تشهد مصر وجنوب السودان أكبر عدد من الوافدين.

ولفتت مفوضية اللاجئين إلى أن استمرار القتال والنهب وارتفاع التكاليف ونقص وسائل النقل تجعل من الصعب على الأشخاص مغادرة المناطق الخطرة فى الوقت الذى تأثر فيه الوصول إلى الرعاية الصحية بشكل خطير، مشيرة إلى أن معظم البلدان التى تستقبل الفارين من السودان، والسودان نفسه، كانت تعانى بالفعل من نقص التمويل بشكل دائم واستضافت أعدادا كبيرة من النازحين قسرا، ومعظمهم تلقى حتى الآن أقل من 15% من احتياجات التمويل لعام 2023.