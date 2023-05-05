الدفاع الروسية: اعترضنا 9 قذائف وأسقطنا 14 طائرة أوكرانية

جدة - نرمين السيد - صرحت وزارة الدفاع الروسية أمس الخميس، بأنها دفاعها فى الجانب الغربى من مدينة أرتيوموفسك المعروفة باسم "باخموت" ما زال مستمرا، بعد أن استولت القوات الروسية على حيين آخرين خلال اليوم السابق.





ووفقًا لقناة "روسيا اليوم" كما أصدرت الوزارة بيانًا قالت فيه إنها اعترضت تسعة قذائف من قبل راجمات الصواريخ المتعددة الأغراض "هيمارس" و"أوراجان" و"سميرتش"، بالإضافة إلى إسقاط 14 طائرة بدون طيار تابعة لـ أوكرانيا.

وذكرت أن خسائر القوات الأوكرانية على محور دونيتسك بلغت نحو 255 جنديا خلال يوم، إضافة إلى 70 جنديا على محور كراسنى ليمان و30 جنديا على محور كوبيانسك و30 آخرين على محورى جنوب دونيتسك وزابوريجيا و35 جنديا على محور خيرسون.

وأوضحت أنه تم إصابة 103 وحدات مدفعية أوكرانية فى مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات فى 118 منطقة، إلى جانب إصابة مراكز القيادة والمراقبة التابعة للواءين ومركز قوات العمليات الخاصة الأوكرانية فى لوجانسك وخيرسون، وتدمير مستودع وقود تابع لمجموعة القوات الأوكرانية فى منطقة كيروفوجراد ومستودع ذخيرة تابع للواء 54 الميكانيكى قرب بلدة بيلوجوروفكا.

كما أعلن حاكم مدينة سيفاستول فى القرم، ميخائيل رازفوجيف، أن الدفاع الجوى الروسى تمكن من إسقاط طائرة مسيرة قرب قاعدة "بيلبيك" الجوية فى شبه جزيرة القرم.

وقال المسئول الروسى -فى تصريحات نقلتها قناة "روسيا اليوم"- إن الهجوم لم يسفر عنه وقوع إصابات، مؤكدا أن كل الأوضاع الأمنية فى شبه جزيرة القرم تحت السيطرة.