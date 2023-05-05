النمسا: اعتقال 4 أشخاص من مهربى البشر فى هذه الولاية

جدة - نرمين السيد - وأصدرت الوزارة بيانًا، أمس الخميس، قالت فيه إنه تم مطاردة عصابة من مهربى البشر على الحدود فى "بورجنلاند" حتى تم القبض على أربعة مهربين، موضحًا أن المطاردة تمت مساء أمس مع سيارة تحمل لوحات بولندية، لافتًا إلى أنه أثناء محاولة هروب السائق ألحق أضرارًا بسيارتين متوقفتين فى منطقة أوبربوليندورف.
أشار البيان إلى أن إحدى سيارات المهربين كان بها عائلة لديها ثلاثة أطفال صغار تقدموا بطلبات لجوء على الفور، إضافة إلى بعض المواطنين من جورجيا، مؤكدًا أن هذا الحادث يثبت مرة أخرى أن المهربين لا يهتمون بحياة الإنسان، لافتًا إلى أن ضباط الشرطة منعوا حدوث أشياء أسوأ من خلال تصرفاتهم المتوازنة وتدخلهم المستمر.
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