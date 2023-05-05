مستشار الأمن القومى: واشنطن معنية بوقف التصعيد بين الفلسطينيين والاحتلال

جدة - نرمين السيد - وفى هذا الصدد، قال مستشار الأمن القومى الأمريكى، جيك سوليفان، اليوم الجمعة، فى مؤتمر صحفى لاستعراض سياسة الرئيس الأمريكى جو بايدن بالشرق الأوسط، إن واشنطن معنية بوقف التصعيد بين الجانبين الإسرائيلى والفلسطينى.
وفى سياق آخر أوضح سوليفان أن الولايات المتحدة تسعى للسيطرة على سلوك ميليشيات الحوثى فى اليمن والعمل على تحسين الأوضاع الإنسانية، مشيرًا إلى أن استراتيجية الولايات المتحدة بالشرق الأوسط تتسم بالردع والدبلوماسية.
وأكد مستشار الأمن القومى الأمريكى، أن بلاده تعمل على تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية إلى اليمن، مؤكدًا دعم واشنطن لحقوق الإنسان والحريات إضافة إلى مد سكك حديدية وبناء شبكات الكهرباء بالشرق الأوسط.
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