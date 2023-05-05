بوتين يظهر علنا لـ المرة الأولى منذ الهجوم على الكرملين

جدة - نرمين السيد - وذكرت لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية فى نشرتها الإنجليزية أمس الخميس، أن وسائل إعلام رسمية روسية قد أظهرت بوتين خلال ذلك الاجتماع الذى تناول الحالة الاقتصادية فى روسيا.

وحول الوضع فى المناطق المحاذية للحدود الأوكرانية، صرّح بوتين قائلاً إن "الناس الأقوياء يعملون هناك"، مطالبًا بمواصلة مساعدة رجال الأعمال فى هذه المناطق.

وكان الكرملين قد قال أمس إن طائرتين مسيرتين حاولتا مهاجمة المقر الرسمى لإقامة الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، إلا أن الأخير لم يُصَب بأذى.

وفى السياق ذاته، كان شادى مشقوق، محلل سياسى من موسكو، قال إن الهجوم على الكرملين عملية فاشلة، لأن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لم يكن متواجدا فى القصر الرئاسى حينذاك.

وأضاف فى تصريحات لبرنامج "مطروح للنقاش" المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية" مع الإعلامية مارينا المصرى، أن روسيا شهدت عمليات إرهابية عدة على حدودها الجنوبية تزامنا مع ذكرى الاحتفالات بعيد النصر على ألمانيا النازية فى الحرب العالمية الثانية.