قرار من ترامب لـ مواجهة اتهامات فى قضية الاغتصاب

جدة - نرمين السيد - أفادت صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية، بأن الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، قرر عدم استكمال زيارته إلى كل من اسكتلندا وأيرلندا الشمالية للتركيز على "مواجهة" تهم فى قضية اعتداء جنسى فى ولاية نيويورك الأمريكية.





وذكرت الصحيفة، أن ترامب نفى هذه الاتهامات واصفًا إياها بأنها "هجوم سياسى"، وأنه "من المحتمل أن يحضر" جلسة الاستماع، جاء ذلك بينما كان يتحدث إلى الصحفيين أثناء لعب الجولف فى منتجعه خارج قرية "دونبيج".

تزامنت زيارته إلى اسكتلندا وأيرلندا الشمالية مع الأسبوع الثانى من محاكمة مدنية فى مانهاتن بشأن اتهامات باغتصاب كاتبة العمود السابق إى جان كارول فى غرفة ملابس فى متجر عام 1996.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن ترامب قوله "إنه تم اتهامه زورًا"، و"سأعود إلى نيويورك.. لقد اتهمتنى هذه المرأة زورًا، وليس لدى أى فكرة عن هويتها - إنه أمر سخيف"، و"هذا هجوم سياسى. هذه هى الطريقة الوحيدة التى يعتقدون أن بإمكانهم الفوز بها فى الانتخابات لأن جو بايدن يخسر".