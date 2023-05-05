هزة أرضية تضرب بنجلاديش (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وذكر المركز الأوروبى المتوسطى لرصد الزلازل، فى بيان أن القشرة الأرضية تتعرض لهزات كبيرة هذه الأيام. وأضاف أن أقوى هذه الهزات كانت زلزال كهرمان مرعش الذى ضرب جنوب تركيا وأجزاءً من سوريا، وأسفر عن مقتل ما يزيد على 50 ألف فى البلدين، وإصابة الآلاف وتدمير مئات المنازل.

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