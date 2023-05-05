وزير الخارجية الأمريكى يبحث مع نظيره الأردنى الملف السورى

جدة - نرمين السيد - وجدد بلينكن، فى اتصال هاتفى بنظيره الأردنى، أيمن الصفدى، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، التأكيد على موقف واشنطن لتحسين العلاقات مع النظام السورى، داعيا إلى ضرورة أن تهيئ سوريا الظروف لتعزيز احترام حقوق الإنسان، ودعم عودة اللاجئين بطريقة آمنة وطوعية.
ومن جانبه، أطلع وزير الخارجية الصفدى نظيره بلينكن على مخرجات الاجتماع التشاورى لحل سوريا، موضحًا أن الاجتماع العربى دعا إلى حل متدرج للأزمة ومعالجة تبعاتها الإنسانية والأمنية والسياسية، وفق منهجية خطوة بخطوة بما ينسجم مع القرارات الأممية.
وأشار إلى أن هذا المسار يكسر جمود جهود التوصل لحل شامل للأزمة السورية، والتقدم نحول حل سياسى، مشددا على أهمية الدور الأمريكى المركزى فى جهود حل الأزمة السورية، واستمرار التنسيق مع واشنطن لوقف معاناة الشعب السورى، ووقف تهديدات الأمن الإقليمى والدولى.
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