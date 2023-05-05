تجدد الاحتجاجات الشعبية فى إسرائيل ضد حكومة نتنياهو

جدة - نرمين السيد - خرج آلاف الإسرائيليين، أمس الخميس، فى فى تظاهرات "تل أبيب" ومدن أخرى، احتجاجا على حكومة بنيامين نتنياهو وخطتها لإضعاف النظام القضائى، وقضايا أخرى بينها غلاء المعيشة.





وتجتاح الشارع الإسرائيلى مظاهرات منذ بداية العام الجارى بشكل أسبوعى، احتجاجًا على خطة الحكومة اليمينية التى أعلنها نتنياهو فى بداية يناير الماضى، حيث يتوافد عشرات الآلاف من المحتجين للتنديد بالخطة وبالحكومة التى شكلها نتنياهو فى ديسمبر الماضى، والتى تعد واحدة من أكثر الحكومات يمينية وتطرفًا فى تاريخ إسرائيل.

وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضى بشكل كامل تقريبا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطى الحكومة أغلبية تلقائية فى لجنة اختيار القضاة، الأمر الذى تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".

وأعلن نتنياهو - فى 27 مارس - "تعليق" الخطة لإعطاء "فرصة للحوار"، لكن الاحتجاجات ضد حكومته ما زالت كثيفة، حيث رأى منظمو الاحتجاجات أن هذا الإعلان مجرد محاولة من الحكومة لاحتواء الاحتجاجات، وطالبوا بإلغاء الخطة كليا.

وتجمع محتجون خارج مقر إقامة الرئيس الإسرائيلى فى القدس المحتلة وأمام منازل وزراء وأمام مقر حاخام كبير من اليهود المتشددين فى بنى براك.

ويقود الرئيس الإسرائيلى يتسحق هرتسوج مفاوضات منذ شهر مع ممثلين عن الحكومة والمعارضة بهدف التوصل إلى تسوية، إلا أن هذه المفاوضات لم تصل إلى أى نتيجة، حيث يشهد المجتمع الإسرائيلى حالة استقطاب واسعة بين القوى المؤيدة للحكومة وخطتها والقوى المعارضة لذلك.