العالم اليوم - "ألفا ظبي".. قفزة بنحو 3 أضعاف في الأرباح الفصلية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 5 مايو 2023 10:19 صباحاً - تمكنت شركة "ألفا ظبي القابضة" من تحقيق نتائج مالية استثنائية في الربع الأول من العام الحالي، مع تسجيلها صافي ربح قدره 7.3 مليار درهم (حوالي 2 مليار دولار)، بزيادة قدرها 161 بالمئة على أساس سنوي مقارنة بـ 2.8 مليار درهم (760 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وعزت "ألفا ظبي"، المدرجة في سوق أبوظبي المالي، سبب هذه القفزة في الأرباح إلى تحويل شركة بيور هيلث من شركة تابعة إلى استثمارات في شراكة، بالإضافة إلى نمو الإيرادات بشكل كبير لتصل إلى 12.8 مليار درهم (حوالي 3.5 مليار دولار)، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 56 بالمئة على أساس سنوي، مقارنة بـ 8.2 مليار درهم محققة في الربع الأول من العام 2022، مع استمرار نمو أعمال الشركة العقارية والصناعية والتي تعتبر محركات قوية وثابتة لنمو المجموعة.

وقالت الشركة في بيان اطلع عليه "اقتصاد دوت الخليج" إن "ألفا ظبي تواصل عمليات الاستحواذ والاستثمارات كجزء من استراتيجيتها للنمو، وقد أعلنت عن شراكة مع مبادلة للاستثمار المشترك في فرص الائتمان العالمية، وتهدف الشركتين إلى استثمار ما يصل إلى 9 مليارات درهم (حوالي 2.5 مليار دولار) على مدى السنوات الخمس المقبلة، وذلك بالاستفادة من شراكة مبادلة طويلة الأجل والاستراتيجية مع شركة أبولو (المدرجة في بورصة نيويورك)، إحدى أكبر شركات إدارة الموجودات البديلة في العالم، وذلك بهدف الوصول في المستقبل إلى فرص استثمارية ائتمانية بارزة.

وتمتلك مبادلة 80 بالمئة من المشروع المشترك، فيما تمتلك ألفا ظبي النسبة المتبقية البالغة 20 بالمئة".

وأوضحت ألفا ظبي، وهي إحدى الشركات الاستثمارية القابضة الأسرع نمواً في دولة الإمارات، أن هذه الصفقة تعتبر بوابة عبور ألفا ظبي إلى سوق الائتمان الخاص حيث تواصل تنفيذ استراتيجية التنويع الخاصة بها والاستفادة من فرص الاستثمار في الأسواق الجديدة.

وأضافت أن هذا التوسع في أعمال ألفا ظبي خارج دولة الإمارات يؤكد على نمو المجموعة، حيث بلغت الإيرادات الخارجية 0.9 مليار درهم في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 7 بالمئة على أساس سنوي.

وقد حافظت الميزانية لشركة ألفا ظبي على قوتها حيث بلغ إجمالي الموجودات 120.6 مليار درهم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 129 بالمئة على أساس سنوي، على خلفية النشاط الاستثماري القوي.

ولا تزال المجموعة تتمتع بتمويل جيد مع مركز نقدي قوي يبلغ 16.6 مليار درهم لدعم ودفع النمو والتوسع في كافة القطاعات والمناطق الجغرافية، بحسب بيان الشركة.

وتعليقا على النتائج، قال الرئيس التنفيذي لشركة ألفا ظبي القابضة، حمد العامري: "حققت ألفا ظبي مرةً أخرى نتائج مالية ممتازة مع استمرارها في ترسيخ مكانتها كشركة استثمار قابضة...، وتستمر أعمالنا المتنوعة في النمو في ظل الظروف و المقومات الإيجابية في أسواق الإمارات، مدعومة بأسس اقتصادية قوية وحالة ازدهار لأسواق رأس المال على عكس التوقعات العالمية ".

وتابع قائلا: "لقد بدأنا هذا العام بقوة، مع محفظتنا المتنوعة التي تستمر في الزخم عينه الذي شهدناه في العام الماضي. وبالنظر إلى المستقبل، سنواصل تطوير قطاعاتنا الأساسية من خلال استثمارات جديدة واستحواذات. ونواصل توظيف رأس المال بشكل فعال في الفرص الريادية لشركاتنا في السوق ".

يذكر أن ألفا ظبي القابضة تأسست في عام 2013، وهي مجموعة مدرجة في دولة الإمارات. وتعد من أسرع شركات الاستثمار القابضة نمواً في أبوظبي، وتندرج تحت مظلتها أكثر من 100 شركة من مجالات الرعاية الصحية والزراعة والبتروكيماويات، بالإضافة إلى العقارات والبناء والضيافة وقطاعات أخرى، ويعمل لدى الشركة أكثر من 85 ألف موظف.