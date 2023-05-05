رئيس وزراء اليابان يلتقى برئيس موزمبيق فى ختام جولته الإفريقية

جدة - نرمين السيد - وذكر تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم الجمعة، أن كيشيدا ونيوسى ناقشا خلال الاجتماع الذى استغرق 90 دقيقة، الاستئناف المبكر لمشروع غاز طبيعى فى شمال موزمبيق والذى استثمرت فيه شركة تجارية يابانية، مشيرة إلى أن هذا المشروع توقف بسبب تدهور الأوضاع الأمنية ​​فى البلاد.

وأضاف التلفزيون أن الزعيمين ناقشا سبل تحقيق الاستقرار فى الأوضاع من أجل الاستئناف المبكر لهذا المشروع ، وأوضح التلفزيون أن كيشيدا ونيوسى اتفقا على أهمية الحفاظ على النظام الدولى القائم على سيادة القانون وتعزيزه فيما يتعلق بالعملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، كما أكدا على معارضتهما أى محاولات أحادية الجانب من أجل تغيير الوضع الراهن بالقوة، مشيرًا إلى أنهما تعهدا بأن تعمل اليابان وموزمبيق يدا بيد.

وقال كيشيدا إنه اتفق مع نيوسى على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين من أجل أن تكون منطقة المحيط الهادى الهندى حرة ومفتوحة.