اشتباكات متقطعة فى أحياء الخرطوم

جدة - نرمين السيد - قال مراسل "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل، إن أصوات اشتباكات متقطعة فى عدد من أحياء العاصمة الخرطوم منذ قليل، لافتًا إلى أن ميليشيا الدعم السريع تتخذ من بعض المستشفيات ثكنات لها، وأن 60% من المستشفيات توقفت عن الخدمة بسبب خروقات الميليشيا.





وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية"، إلى أن الجيش السودانى دمر أبنية وجيوب ميليشيا الدعم السريع فى معظم الولايات، وينشر تعزيزات مكثفة فى محيط القصر الجمهورى حاليًا، حيث أعلن الجيش السودانى فرض سيطرته على جميع المواقع الاستراتيجية. وأضاف، أن هناك توقعات باشتداد المواجهات بين الجيش السودانى وميليشيا الدعم السريع خلال ساعات، فيما يجرى الآن تحليق مكثف لطيران الجيش فى سماء العاصمة الخرطوم، وتواصل الميليشيا أعمال سرقة ونهب الممتلكات الخاصة والعامة على الأرض. وبحسب مراسل "القاهرة الإخبارية"، ينسق الجيش السودانى مع قوات الاحتياطى المركزى فى تتبع ميليشيا الدعم السريع، موضحًا أن المواجهات أسفرت عن خسائر فادحة فى أرواح وعتاد الميليشيا، مضيفًا أن هناك عمليات نزوح كبيرة من العاصمة الخرطوم، مضيفًا

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