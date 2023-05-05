أوكرانيا: إصابة 3 أشخاص جراء قصف روسى لخيرسون

جدة - نرمين السيد - وقال أولكسندر بروكودين رئيس الإدارة العسكرية للمنطقة فى بيان، إن القوات الروسية قصفت المنطقة بـ538 قذيفة، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية.

وأوضح أن القصف الروسى استهدف مناطق سكنية، مشيرًا إلى أن روسيا استخدمت المدفعية الثقيلة وأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق والطائرات المسيرة ومقاتلة.

وأشار إلى أنه تم إجلاء 85 شخصا من المناطق التى تم تحريرها من روسيا فى خيرسون.