العالم اليوم - تاس: هجوم جديد بطائرة مسيرة يشعل حريقا في مصفاة نفط روسية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 5 مايو 2023 11:16 صباحاً - اندلع حريق في مصفاة نفط "إلسكي" جنوبي روسيا من جراء هجوم بطائرة مسيرة، هو الثاني خلال يومين.

وقالت خدمات الطوارئ الروسية، اليوم الجمعة، أن هجوما بطائرة مسيرة على مصفاة إلسكي للنفط في جنوب روسيا تسبب في اندلاع حريق، بحسب ما نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وذكرت وكالة ريا نوفوستي للأنباء أن حادثة اليوم لم تسفر عن وقوع إصابات وأنه تم إخماد الحريق.

وكان رئيس إقليم كراسنودار، فينيامين كوندراتيف، أعلن أمس الخميس إخماد حريق في مصفاة "إلسكي" لتكرير النفط.

وقال كوندراتيف، صباح الخميس، إنه وفقا للمعلومات الأولية، لم يكن هناك أي إصابات ولم يتعرض سكان القرية القريبة لأي خطر.

وكتب كوندراتيف، في قناته على "تلغرام": "تمت السيطرة بالكامل على الحريق في مصفاة إلسكي. نشكر خدمات الطوارئ الخاصة بنا على العمل الفوري!"

وصباح الأربعاء، اشتعل خزان وقود في منطقة تيمريوكسكي في إقليم كراسنودار الروسي، دون وقوع إصابات، وفقًا لما ذكره حاكم كراسنودار، فينيامين كوندراتيف.

ولم يتضح من يقف وراء الهجمات، غير أنه من المعروف أن المسؤولين الأوكرانيين لا يعلنون في العادة مسؤوليتهم عن مثل هذه الهجمات داخل الأراضي الروسية، على الرغم من أنهم يحتفلون بها في بعض الأحيان.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمصفاة إلسكي، بالقرب من ميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود في منطقة كراسنودار، حوالي 6.6 مليون طن سنويا.