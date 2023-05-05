مقتل 8 أشخاص وإصابة 13 آخرين جراء ثانى حادث إطلاق نار فى صربيا

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "إيه بى سى" الأمريكية اليوم الجمعة عن هذه الوسائل قولها :" إن منفذ الهجوم أطلق النار من داخل سيارة متحركة بشكل عشوائى على أشخاص بالقرب من بلدة "ملادينوفاك" التى تبعد نحو 50 كيلومترا "30 ميلا" جنوبى العاصمة "بلجراد"، مشيرة إلى أن الشرطة تبحث عن مشتبه به يبلغ من العمر 21 عاما لاذ بالفرار عقب الهجوم.
وأضافت وسائل الإعلام أن وزير الداخلية الصربى، براتسلاف جاشيتش، وصف هذا الهجوم بأنه يعد "عملا إرهابيا".. مشيرة إلى أنه تم إرسال المئات من أفراد الشرطة والمروحيات بالإضافة إلى سيارات الإسعاف إلى المنطقة التى تم إغلاقها عقب وقوع الهجوم.
ويأتى هذا عقب هجوم مماثل وقع أول أمس الأربعاء عندما أطلق صبى يبلغ من العمر 13 عاما النار مستخدما أسلحة والده مما أسفر عن مقتل ثمانية من زملائه الطلاب وأحد الحراس فى مدرسة بالعاصمة الصربية.
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