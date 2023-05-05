العالم اليوم - رئيس فاغنر يهدد بسحب قواته من باخموت في هذا الموعد

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 5 مايو 2023 12:22 مساءً - هدد رئيس قوات "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة، يفغيني بريغوغن، بسحب مقاتليه من باخموت في 10 الشهر الجاري بسبب نقص الذخيرة.

وبسبب طول المعركة والخسائر الفادحة التي تكبدها الجانبان، أصبحت باخموت رمزا للنزاع بين الروس والأوكرانيين من أجل السيطرة على منطقة دونباس، وهو الهدف المعلن لموسكو.

وفي الأشهر الأخيرة، تقدمت القوات الروسية شمال باخموت وجنوبها، وقطعت الكثير من طرق الإمداد الأوكرانية وسيطرت على الجزء الشرقي منها.

وأعلن بريغوغين، الثلاثاء، عن تقدم القوات الروسية، في مدينة باخموت، بحوالي 160 مترا في اتجاهات مختلفة، مشيرا إلى أن القوات فرضت سيطرتها على مساحة 53 ألف متر مربع.

وقال بريغوجين، في تصريحات نقلتها الخدمة الصحفية بمؤسس فاغنر: "تقدمت اليوم قوات فاغنر، في مدينة باخموت مسافة تصل إلى 160 مترا في اتجاهات مختلفة، وسيطرت وحداتنا على 53 ألف متر مربع، ويتبقى 2.7 كيلومتر تحت سيطرة العدو".

وكرر بريغوجن، الذي دخل مرارا في خلافات مع وزارة الدفاع الروسية، شكاوى من أن موسكو لا تزود قواته بالذخيرة الكافية، وقال إنه نتيجة لذلك تُمنى فاغنر بخسائر فادحة لا داعي لها.

وهذه ليست المرة الأولى التي يشكو فيها بريغوجين من نقص الذخيرة، لكنها المرة الأولى التي يلمح فيها إلى إمكانية الانسحاب من المدينة التي تدخل المعارك فيها الشهر العاشر تقريبا.

انشقاق وتخوين

فقد انتقد بريغوجين مرارا القيادة العسكرية العليا الروسية في الماضي، وهاجك رئيس الأركان فاليري غيراسيموف ووزير الدفاع سيرغي شويغو، وهما شخصيتان رئيسيتان في روسيا، الأمر الذي عد تصعيدا.