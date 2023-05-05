العالم اليوم - الملكة القرينة.. كاميلا سترتدي "تاجا مستخدما"

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 5 مايو 2023 12:22 مساءً - سترتدي كاميلا الملكة القرينة لتشارلز تاجا مستخدما، إذ صرح قصر بكنغهام أنها سترتدي تاج الملكة ماري خلال مراسم التتويج المقبلة، وذلك لتجنب وضع التاج المرصع بالألماسة "كوه آي نور"، التي تطالب الهند باستعادتها.

وبذلك ستتفادى الملكة الجديدة أزمة دبلوماسية.

أما التاج التي سترتديه، سيرصع بقطع الماس كولينان الثالث والرابع والخامس، تكريما للملكة الراحلة إليزابيث، وستضاف إليه بعض التغييرات لتليق بالمناسبة وتعكس ذوق كاميلا.

اختيار صاحبة الجلالة لتاج الملكة ماري، يعد المرة الأولى في التاريخ الحديث التي سيستخدم فيها تاج موجود بالفعل في تتويج قرينة بدلا من صنع تاج جديد.