العالم اليوم - الذهب ينخفض قبل بيانات اقتصادية.. لكنه يبقى مرتفعا أسبوعيا

انتم الان تتابعون خبر الذهب ينخفض قبل بيانات اقتصادية.. لكنه يبقى مرتفعا أسبوعيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 5 مايو 2023 12:22 مساءً - تراجع الذهب، الجمعة، من أعلى مستوياته القياسية التي لامسها، الخميس، إذ يترقب المستثمرون المزيد من المؤشرات الاقتصادية، لكنه ما زال في طريقه لتسجيل أفضل أسبوع له منذ ما يقرب من شهرين، إذ أدت الآمال بوقف رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، والمشكلات المصرفية، إلى زيادة الطلب على الملاذ الآمن.

ويترقب المستثمرون إعلان المزيد من البيانات الاقتصادية من بينها بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة في الساعة 1230 بتوقيت غرينتش.

توقعات مستقبلية

مجلس الذهب العالمي، قال الجمعة، إن الطلب العالمي على المعدن الأصفر، تراجع في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023، إذ قوبلت المشتريات الكبيرة من جانب البنوك المركزية، والمستهلكين الصينيين، بانخفاض في شراء المستثمرين.

وذكر المجلس، في أحدث تقاريره الفصلية، عن اتجاهات الطلب، أن إجمالي الطلب وصل إلى 1081 طنا، بانخفاض 13 بالمئة عن الربع نفسه من العام الماضي.

كما أظهر التقرير، أن الطلب الهندي على الذهب في الربع الأول، انخفض بنسبة 17 بالمئة إلى أدنى مستوى في عامين ونصف العام، ومن المرجح أن يظل ضعيفًا حتى الربع الثالث، بسبب ارتفاع الأسعار القياسي.

تحركات الأسعار

وبحلول الساعة 0801 بتوقيت غرينتش، تراجع الذهب في التعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2040.10 دولار للأونصة، لكنه ارتفع أكثر من اثنين بالمئة خلال الأسبوع، وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2048.60 دولار للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 25.91 دولار للأونصة. وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1038.52 دولار للأونصة. وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1450.59 دولار للأونصة.