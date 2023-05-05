«القاهرة الإخبارية»: تحليق طائرات الجيش لم ينقطع فى أم درمان منذ الصباح

جدة - نرمين السيد - قال عثمان الجندى مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى أم درمان، إن تحليق طائرات الجيش السودانى لم ينقطع فى سماء أم درمان منذ الصباح، لافتًا إلى أن الطارات تحلق فى المنطقة الجنوبية الشرقية لأم درمان، وهى منطقة قريبة من القصر الرئاسى والقيادة العامة.





وأضاف الجندى، خلال مراسلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية": "أم درمان من بقية النواحى والوسط والأحياء القديمة تشهد استقرارا تاما منذ الأمس، لم تشهد أم درمان أى معارك على الأصعدة كافة، ولكن أم درمان شهدت تطورا بالأمس، حيث احتلت ميليشيا الدعم السريع مستشفى خاص بعمليات الإنجاب والولادة، وقوبل هذا الأمر باستنكار كبير من المجتمع السودانى". وتابع، أن ميليشيا الدعم السريع أصبحت تفتقد إلى كل المعسكرات والمقرات فى أم درمان، لذلك فإنها تلجأ إلى المستشفيات وتتخذها مقار عسكرية، وكان من بين هذه المستشفيات مستشفى الولادة التى هاجمتها بالأمس، كما استولت على مبلغ قدره 20 مليون جنيه سودانى، ورغم الاستنكار، فإن الميليشيا موجودة داخل المستشفى بأم درمان.

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