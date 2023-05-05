«القاهرة الإخبارية»: هجوم بطائرة مسيرة على مصفاة إلسكى للنفط جنوب روسيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت خدمات الطوارئ الروسية، اليوم الجمعة، وقوع هجوم بطائرة مسيرة على مصفاة إلسكى للنفط فى جنوب روسيا، ما تسبب فى اندلاع حريق، وهو الهجوم الثانى خلال يومين، حسبما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية"، فى نبأ عاجل لها، منذ قليل.





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