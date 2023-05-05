الكرملين: مجلس الأمن الروسى يجتمع اليوم بسبب محاولة اغتيال بوتين

جدة - نرمين السيد - أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الجمعة، عقد اجتماع لمجلس الأمن الروسى، موضحة أن الاجتماع سيناقش حادث الهجوم على مبنى الكرملين، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وكانت روسيا وجهت اتهامات لأوكرانيا بإطلاق طائرات مسيرة على الكرملين، فى محاولة لاغتيال الرئيس فلاديمير بوتين، مؤكدة أن الولايات المتحدة وراء الهجوم. واعتبر وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الجمعة، أن الهجوم على الكرملين كان عملا عدائيًا، قائلاً: "من الواضح أنه عمل عدائى، ومن الواضح أن الإرهابيين فى كييف ما كان بإمكانهم أن يفعلوه دون علم أسيادهم". أكد لافروف، خلال مؤتمر صحفى فى الهند، أن روسيا سترد على الهجوم على الذى استهدف الكرملين مساء الأربعاء الماضى، بخطوات ملموسة.

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