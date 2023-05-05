جدة - نرمين السيد - أعلن يفجينى بريجوجين، مؤسس مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية، اليوم الجمعة، أن قواته ستغادر مدينة باخموت الأوكرانية فى 10 مايو الجارى، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مؤسس فاجنر الروسية: سنغادر باخموت يوم 10 مايو لهذا السبب! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.