العالم اليوم - بظروف غامضة.. أكوام من المعكرونة تثير دهشة سكان نيوجرسي

انتم الان تتابعون خبر بظروف غامضة.. أكوام من المعكرونة تثير دهشة سكان نيوجرسي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 5 مايو 2023 01:19 مساءً - توقعت تقارير الطقس خلال الأسبوع الماضي أيام غائمة ودرجات حرارة منخفضة وهطول أمطار في ولاية نيوجرسي الأميركية، إلا أن السكان تفاجؤوا بهطول حوالي 230 كيلو من المعكرونة، بالقرب من أحد الجداول في الولاية التي يبلغ عدد سكانها حوالي 65000 شخص، بظروف غامضة.

واستحوذ الحادث على الاهتمام السلطات المحلية، وسارع المتفرجون لتوثيق الصور عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز"، قال هيمانشو شاه، مسؤول البلدة، في رسالة بالبريد الإلكتروني إن إدارة الأشغال العامة المحلية وجدت "ما يبدو أنه 15 حمولة من المعكرونة الملقاة بشكل غير قانوني على طول جدول في حي سكني".

قالت نينا جوشنويتز، التي ترشحت سابقا لعضوية المجلس في البلدة ونشرت صورا لأكوام المعكرونة الملقاة جانب جدول المياه، إن المكان غالبا ما كان مقصدا لمن يريد إلقاء الأثاث القديم ومواد البناء، لكن هذه المرة اعتقد شخص ما أنه مكان مناسب لترك ما يقرب من 300 إلى 500 رطل من المعكرونة.