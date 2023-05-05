وزير الخارجية الروسى: سنرد على استهداف الكرملين بخطوات ملموسة

جدة - نرمين السيد - أكد سيرجى لافروف، وزير الخارجية الروسى، اليوم الجمعة، على أن الهجوم على الكرملين كان عملا عدائيًا، قائلاً: "من الواضح أنه عمل عدائى، ومن الواضح أن الإرهابيين فى كييف ما كان بإمكانهم أن يفعلوه دون علم أسيادهم".





وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل، أكد لافروف، خلال مؤتمر صحفى فى الهند، أن روسيا سترد على الهجوم على الذى استهدف الكرملين مساء الأربعاء الماضى، بخطوات ملموسة. واتهمت روسيا أوكرانيا بإطلاق طائرات مسيرة على الكرملين، فى محاولة لاغتيال الرئيس فلاديمير بوتين، مؤكدة أن الولايات المتحدة وراء الهجوم. بينمل نفت أوكرانيا اتهامات موسكو، ووصفها البيت الأبيض بأنها "أكاذيب" روسية، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

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