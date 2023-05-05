العالم اليوم - بالفيديو.. عراك روسي أوكراني في تركيا

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. عراك روسي أوكراني في تركيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 5 مايو 2023 02:16 مساءً - لكم مندوب أوكراني عضوا بالوفد الروسي في وجهه خلال اجتماع لدول البحر الأسود في العاصمة التركية أنقرة بعدما انتزع منه العلم الأوكراني لمنعه من اقتحام مقابلة يجري تصويرها مع رئيسة الوفد الروسي.

ونشر أوليساندر ماريكوفسكي مقطع فيديو على صفحته على فيسبوك يظهر فيه وهو يضرب المندوب الروسي ويستعيد علم بلاده.

وقع الحادث، الخميس في ردهة بمبنى البرلمان التركي حيث كان يعقد اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود.

وفي وقت سابق من اليوم، تشاجر بعض المندوبين الأوكرانيين مع أفراد الأمن عندما حاولوا سحبهم بعيدا بينما كانوا ينظمون احتجاجا ويصيحون ويرفعون أعلامهم بجوار المندوبة الرئيسية لروسيا أثناء محاولتها مخاطبة الاجتماع.

ونشر البرلمان التركي صورا للبلبلة على موقعه على الإنترنت، وانتقد رئيس البرلمان مصطفى شنطوب بشدة ما حدث.

وقال: "أشجب هذا السلوك الذي يخل بالأجواء السلمية التي تحاول تركيا تهيئتها".