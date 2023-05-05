القاهرة الإخبارية: الدعم السريع تمارس أعمال نهب للمراكز التجارية بالسودان

جدة - نرمين السيد - قال محمد إبراهيم، مراسل "القاهرة الإخبارية" من الخرطوم، إن ميليشيا الدعم السريع تقوم بأعمال سرقات فى المراكز التجارية، وتستهدف المواقع الاستراتيجية ومقرات البعثات الدبلوماسية، وتتعرض للمارة بالشوارع الرئيسية وتصادر ممتلكاتهم والمركبات التى يستقلونها تحت تهديد السلاح.





وأضاف إبراهيم، خلال مراسلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن منطقة وسط الخرطوم شهدت انفجارات بالقرب من مقر قيادة الجيش السودانى، والقصر الجمهورى، الذى يقع فى السوق العربى، وهناك تحليق جوى للطائرات فى أنحاء مختلفة من العاصمة، فضلا عن مواجهات فى منطقة وسط الخرطوم. وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن هذه المناطق شهدت مواجهات عنيفة فى وقت سابق بين ميليشيا الدعم السريع والجيش السودانى، فضلا عن أن الجيش السودانى يستهدف الأماكن التى تتواجد فيها الميليشيا بكثافة، ويقوم بمحاصرة المتسللين ويضع نصب أعينه الأماكن ذات القوى لمليشيا الدعم السريع، ومطاردته لها فى وسط الخرطوم.

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